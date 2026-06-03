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Club der magischen Dinge Staffel 2

Club der magischen Dinge: Ein verzweifelter Plan

ORF KidsStaffel 1Folge 59vom 03.06.2026
Club der magischen Dinge: Ein verzweifelter Plan

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Club der magischen Dinge Staffel 2

Folge 59: Club der magischen Dinge: Ein verzweifelter Plan

24 Min.Folge vom 03.06.2026

Überall auf der Welt häufen sich die Berichte von magischen Ausbrüchen und die Menschen beginnen Notiz davon zu nehmen. Um das wieder ins Lot zu bringen, hat das DMI Professor Maxwell beauftragt, alle Gegenstände zusammenzusammeln, die hilfreich sein könnten, um den Purpurnen Lotus zu vernichten. Gleichzeitig Reist Kyra mit Imogen, Darra und Peter zurück in die Vergangenheit zu einer Soiree, um Magnus Sorenson seine Aufzeichnungen über den Lotus zu stehlen. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor

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