Club der magischen Dinge: Magische WettkämpfeJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 53: Club der magischen Dinge: Magische Wettkämpfe
24 Min.Folge vom 27.05.2026
Die magischen Freunde sind voll im Training, denn die „Magischen Wettkämpfe“ stehen an und diesmal möchten die Schüler der Maxwell-Schule nicht gegen die „Schule der Krähen“ verlieren. Die Wettkämpfe finden seit vielen Jahren auf dem Anwesen von Imogens und Darras Vater statt. Dieser ist über Kyras Anwesenheit wenig erfreut. Währenddessen versucht Maxwell, der als Lehrer endgültig entlassen wurde, das Geheimnis der zwei Schlüssel zum „Tempel des purpurnen Lotus“ aufzudecken. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Alex Chomicz
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