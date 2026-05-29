Club der magischen Dinge: Eine ganz besondere TorteJetzt kostenlos streamen
Club der magischen Dinge Staffel 2
Folge 55: Club der magischen Dinge: Eine ganz besondere Torte
24 Min.Folge vom 29.05.2026
Mathilda plant eine Überraschungsparty zu Kyras Geburtstag und ist total überfordert mit der Planung. Deshalb beschließen Imogen, Lily und Rusky ihr bei den Vorbereitungen zu helfen. Als sie jedoch die Torte zerstören, besorgt Lily eine magische Backmischung. Diese sorgt aber für mehr als eine besondere Überraschung. Währenddessen werden Apinya und Kyra in der Bibliothek von einem „Tibetischen Schwarm“ angegriffen. So ist Kyra gezwungen, ihre Orb-Magie zu benutzen, die sie eigentlich ruhen lassen wollte. Bildquelle: ORF/ZDF/Jonathan M. Shiff Productions/Screen Queensland/Mark Taylor
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