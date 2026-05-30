Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Regenbogenmais

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 30.05.2026
Die Gartenpiraten: Regenbogenmais

Die Gartenpiraten: RegenbogenmaisJetzt kostenlos streamen

Die Gartenpiraten

Folge 20: Die Gartenpiraten: Regenbogenmais

13 Min.Folge vom 30.05.2026

Goldene Körner oder bunte Edelsteine? Als Lila Grasgrün einen Maiskolben entdeckt, ist sie überzeugt: Das muss ein Schatz sein! Moderator Robert Steiner klärt auf – und bringt die Gartenpiraten auf die Spur eines ganz besonderen Phänomens: Regenbogenmais. Im Piratenwissen erfahren die Gartenpiraten, dass Mais ursprünglich aus Mittelamerika stammt und gemeinsam lernen die Gartenpiraten, wie man Mais anbaut, lassen einen Maiskolben keimen, entdecken beim Piratenquiz, warum Popcorn eigentlich "ploppt", und basteln eine Popcorn-Kette. Am Ende ist klar: Mais ist nicht nur lecker, sondern steckt auch voller Überraschungen – sogar in allen Farben des Regenbogens! Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Die Gartenpiraten
ORF Kids
Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten

Alle 1 Staffeln und Folgen