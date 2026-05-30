Die Gartenpiraten: RegenbogenmaisJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 20: Die Gartenpiraten: Regenbogenmais
Goldene Körner oder bunte Edelsteine? Als Lila Grasgrün einen Maiskolben entdeckt, ist sie überzeugt: Das muss ein Schatz sein! Moderator Robert Steiner klärt auf – und bringt die Gartenpiraten auf die Spur eines ganz besonderen Phänomens: Regenbogenmais. Im Piratenwissen erfahren die Gartenpiraten, dass Mais ursprünglich aus Mittelamerika stammt und gemeinsam lernen die Gartenpiraten, wie man Mais anbaut, lassen einen Maiskolben keimen, entdecken beim Piratenquiz, warum Popcorn eigentlich "ploppt", und basteln eine Popcorn-Kette. Am Ende ist klar: Mais ist nicht nur lecker, sondern steckt auch voller Überraschungen – sogar in allen Farben des Regenbogens! Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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