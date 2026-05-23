Die Gartenpiraten: ZwiebelJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 19: Die Gartenpiraten: Zwiebel
Warum müssen wir beim Zwiebelschneiden eigentlich weinen? Und aus wie vielen Schichten besteht so eine Zwiebel überhaupt? Moderator Robert Steiner und Lila Grasgrün gehen diesen tränenreichen Fragen auf den Grund - und entdecken dabei die erstaunlichen Geheimnisse der Zwiebel. Im Piratenwissen erfahren die Gartenpiraten, dass beim Schneiden der Zwiebel ein unsichtbarer "Zwiebeldampf" entsteht, der unsere Augen reizt. Gemeinsam zählen sie die Schichten der Zwiebel und Expertin Katja erklärt, wie Zwiebeln richtig gepflanzt werden und warum sie aus keinem Garten wegzudenken sind. Die Gartenpiraten basteln einen lustigen Zwiebelkopf mit wachsender "Frisur", lassen Frühlingszwiebeln im Glas nachwachsen (Regrowing) und gestalten eine Rose aus Zwiebelschalen für Lilas Schatztruhe. Am Ende ist klar: In einer Zwiebel steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick erkennt! Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick