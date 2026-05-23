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Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Zwiebel

ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 23.05.2026
Die Gartenpiraten: Zwiebel

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Die Gartenpiraten

Folge 19: Die Gartenpiraten: Zwiebel

13 Min.Folge vom 23.05.2026

Warum müssen wir beim Zwiebelschneiden eigentlich weinen? Und aus wie vielen Schichten besteht so eine Zwiebel überhaupt? Moderator Robert Steiner und Lila Grasgrün gehen diesen tränenreichen Fragen auf den Grund - und entdecken dabei die erstaunlichen Geheimnisse der Zwiebel. Im Piratenwissen erfahren die Gartenpiraten, dass beim Schneiden der Zwiebel ein unsichtbarer "Zwiebeldampf" entsteht, der unsere Augen reizt. Gemeinsam zählen sie die Schichten der Zwiebel und Expertin Katja erklärt, wie Zwiebeln richtig gepflanzt werden und warum sie aus keinem Garten wegzudenken sind. Die Gartenpiraten basteln einen lustigen Zwiebelkopf mit wachsender "Frisur", lassen Frühlingszwiebeln im Glas nachwachsen (Regrowing) und gestalten eine Rose aus Zwiebelschalen für Lilas Schatztruhe. Am Ende ist klar: In einer Zwiebel steckt viel mehr, als man auf den ersten Blick erkennt! Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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