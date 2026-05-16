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Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Strauch

ORF KidsStaffel 1Folge 18vom 16.05.2026
Die Gartenpiraten: Strauch

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Die Gartenpiraten

Folge 18: Die Gartenpiraten: Strauch

15 Min.Folge vom 16.05.2026

Lila Grasgrün möchte ihre prall gefüllte Schatztruhe vergraben – ausgerechnet unter Roberts geliebtem Holunderstrauch! Doch Moderator Robert Steiner hat Einwände, denn im Strauch ist mehr los, als Lila denkt. Im Piratenwissen entdecken die Gartenpiraten, dass Sträucher und Hecken echte Tierhotels sind: Vögel bauen dort ihre Nester, Igel überwintern im Schutz der Zweige und sogar Eichhörnchen verstecken ihre Vorräte im Boden darunter. Experte Felix erklärt, warum Hecken wichtige Lebensräume und Verbindungswege für Tiere sind – und was es mit einer Benjeshecke aus Totholz auf sich hat. Die Gartenpiraten bauen ein Vogelfutterhaus aus einem Getränkekarton, basteln eine Holunderkette und gestalten ein süßes Eichhörnchen für Lilas Schatztruhe. Am Ende ist klar: Sträucher sind viel zu wertvoll, um sie einfach auszugraben – und Lila muss sich einen neuen Platz für ihren Piratenschatz überlegen. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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