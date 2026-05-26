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Die Gartenpiraten

Die Gartenpiraten: Nützlinge

ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 26.05.2026
Die Gartenpiraten: Nützlinge

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Die Gartenpiraten

Folge 21: Die Gartenpiraten: Nützlinge

17 Min.Folge vom 26.05.2026

Alarm im Gewächshaus! Moderator Robert Steiner entdeckt Blattläuse auf seinen Pflanzen - und Lila Grasgrün ist zunächst mehr von "Blattmäusen" als von der Gefahr beeindruckt. Doch schnell wird klar: Die kleinen Tierchen sind echte Schädlinge. Aber wer hilft den Pflanzen jetzt? Die Lösung: Nützlinge! Gemeinsam finden die Gartenpiraten heraus, welche Tiere Pflanzen schützen - von Marienkäfern bis zu Bienen. In der "Garten Tulln" erklärt Expertin Theresa, wie das Gleichgewicht der Natur funktioniert und wie man Nützlinge im Garten unterstützen kann. Die Gartenpiraten bauen ein Insektenhotel, gestalten eine Insekten-Bar und entdecken beim Piratenquiz, dass manche Tiere sogar beides sein können - Schädling, und Nützling. Und Lila? Die wird kurzerhand selbst zum Nützling - auf ihre ganz eigene, piratentastische Art. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment

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