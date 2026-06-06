Die Gartenpiraten: Bunte BlätterJetzt kostenlos streamen
Die Gartenpiraten
Folge 22: Die Gartenpiraten: Bunte Blätter
Alarmstufe Herbstrot! Lila Grasgrün staunt nicht schlecht, als plötzlich alle Blätter ihre Farbe wechseln. Werden jetzt auch ihre Blätter bunt? Moderator Robert Steiner klärt auf – und gemeinsam gehen die Gartenpiraten dem herbstlichen Farbenspiel auf den Grund. Im Piratenwissen erfahren sie, warum Bäume im Herbst ihre grünen Farbstoffe „einpacken“ und plötzlich Gelb, Orange und Rot zum Vorschein kommen. Expertin Marlis erklärt, warum Laubhaufen wichtige Lebensräume für Tiere sind und wie man daraus sogar eine Igel-Laubburg bauen kann. Die Gartenpiraten basteln einen raschelnden Blättervorhang, starten eine herbstliche Farbenjagd und verwandeln trockenes Laub in buntes Blätterkonfetti. Am Ende ist klar: Wenn sich die Blätter färben, steckt dahinter kein Zauber – sondern ein genialer Trick der Natur. Bildquelle: ORF/Steiner Familyentertainment
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