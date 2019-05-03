Galileo
Folge vom 03.05.2019: Die Moskitopolizei
Folge vom 03.05.2019Ab 12
Die MoskitopolizeiJeder kennt es. Man sitzt abends gemütlich draußen und will seinen Feierabend genießen. Und dann kommen sie, die Mücken! Bei uns sind sie nervig, aber in Singapur sogar lebensbedrohlich. Deswegen gibt es dort eine Moskitopolizei, die jede Woche Häuser im ganzen Land stürmen. Wir haben dieses Einsatzkommando begleitet. Rechte: ProSieben
