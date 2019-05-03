Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Moskitopolizei

ProSiebenFolge vom 03.05.2019
Folge vom 03.05.2019: Die Moskitopolizei

49 Min.Folge vom 03.05.2019Ab 12

Die MoskitopolizeiJeder kennt es. Man sitzt abends gemütlich draußen und will seinen Feierabend genießen. Und dann kommen sie, die Mücken! Bei uns sind sie nervig, aber in Singapur sogar lebensbedrohlich. Deswegen gibt es dort eine Moskitopolizei, die jede Woche Häuser im ganzen Land stürmen. Wir haben dieses Einsatzkommando begleitet. Rechte: ProSieben

