Galileo

Knackis als Hundeausbilder

ProSieben Folge vom 29.06.2019
Knackis als Hundeausbilder

Knackis als HundeausbilderJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 29.06.2019: Knackis als Hundeausbilder

53 Min. Folge vom 29.06.2019 Ab 12

Tierheimhunden droht in den USA der Knast! Gemein? Überhaupt nicht! Denn im Gefängnis werden diese Hunde ausgebildet - und zwar von den harten Jungs, die dort ihre Strafe absitzen. Ob das wohl funktioniert? "Galileo" ist der Sache auf die Spur gegangen. Rechte: ProSieben

