Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Doppelleben Rap-Opas

ProSiebenFolge vom 10.07.2019
Doppelleben Rap-Opas

Doppelleben Rap-OpasJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 10.07.2019: Doppelleben Rap-Opas

48 Min.Folge vom 10.07.2019Ab 12

Coole Hip-Hop Looks, lässige Musik und angesagte Beats: Die Rap-Szene hat einiges zu bieten. Sich in diesem Genre durchzusetzen - ganz schön schwer! Pete und Bas aus England haben den Durchbruch jedoch geschafft und führen ein besonderes Doppelleben. Tagsüber sind sie ganz normale Großväter, aber abends werden sie zu Rap-Stars! Wie schaffen es die beiden Rap-Opis, im harten Geschäft zu begeistern? "Galileo" hat es herausgefunden. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen