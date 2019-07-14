Galileo
Folge vom 14.07.2019: Puma als Haustier
52 Min.Folge vom 14.07.2019Ab 12
Messi ist ein drei Jahre alter Puma - und lebt in einer ganz normalen Wohnung gemeinsam mit seinen Besitzern Alexander und Mascha. Er geht sogar wie ein Hund in die Hundeschule! Doch wie artgerecht ist das Leben für den Puma? "Galileo" hat ihn besucht. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen