Die Kakaobohne spielt für Deutschland als weltweit größter Exporteur von Schokoladenprodukten eine sehr große Rolle: Etwa zehn Prozent der Welt-Kakaoernte wird hier weiterverarbeitet! Doch wie läuft der Anbau eigentlich ab, wie hart ist die Arbeit und wie sehr sollte man Schokolade schätzen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat drei Tage auf einer Kakao-Plantage gearbeitet. Rechte: ProSieben

