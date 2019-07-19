Galileo
Folge vom 19.07.2019: Konsumgigant Neuschwanstein
43 Min.Folge vom 19.07.2019Ab 12
Das Schloss Neuschwanstein ist mit jährlich 1,5 Millionen Besuchern eine der Hauptattraktionen Deutschlands. Doch hat der Touristen-Boom auch Schattenseiten und für wen ist es das große Geschäft? "Galileo" hat hinter die Kulissen des Konsumgiganten geschaut und fünf ungewöhnliche Profiteure getroffen. Rechte: ProSieben
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen