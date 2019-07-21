Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Folge 194

ProSiebenFolge vom 21.07.2019
Folge 194

Folge 194Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 21.07.2019: Folge 194

54 Min.Folge vom 21.07.2019Ab 12

Eine volle Stunde 'Galileo', das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität - und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Von Montag bis Freitag überrascht 'Galileo' die Zuschauer mit faszinierenden Bildern zu zahlreichen neuen Rubriken rund um Technik, Leben und skurriles Wissen - wie immer verblüffend einfach und für jeden verständlich erklärt. Rechte: ProSieben

Alle verfügbaren Folgen