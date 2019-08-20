Galileo
Folge vom 20.08.2019: Russlands modernster Knast
Russische Gefängnisse - da denken die meisten auch heute noch an brutale Arbeitslager. Aber in Sankt Petersburg soll das größte und modernste Gefängnis des Landes sein. Wie ist es dort gerade im Vergleich zu deutschen Gefängnissen? "Galileo" war vor Ort und hat das russische Gefängnis besucht. Rechte: ProSieben
