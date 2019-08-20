Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 20.08.2019
40 Min. Ab 12

Russische Gefängnisse - da denken die meisten auch heute noch an brutale Arbeitslager. Aber in Sankt Petersburg soll das größte und modernste Gefängnis des Landes sein. Wie ist es dort gerade im Vergleich zu deutschen Gefängnissen? "Galileo" war vor Ort und hat das russische Gefängnis besucht. Rechte: ProSieben

