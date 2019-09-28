Galileo
Folge vom 28.09.2019: Chinas Fame-Fabrik
50 Min.Folge vom 28.09.2019Ab 12
Die Prognosen sind eindeutig: In diesem Jahr soll das Online-Streaming bereits 80 Prozent des Datenverkehrs im Netz einnehmen. Die neuesten Trends dazu werden in China gesetzt. Hier betreibt man Online-Channels längst hochprofessionell. "Galileo" schaut hinter die Kulissen einer chinesischen Fame-Fabrik und erlebt, wie Internetstars gemacht werden.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
