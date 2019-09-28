Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 28.09.2019
50 Min. Ab 12

Die Prognosen sind eindeutig: In diesem Jahr soll das Online-Streaming bereits 80 Prozent des Datenverkehrs im Netz einnehmen. Die neuesten Trends dazu werden in China gesetzt. Hier betreibt man Online-Channels längst hochprofessionell. "Galileo" schaut hinter die Kulissen einer chinesischen Fame-Fabrik und erlebt, wie Internetstars gemacht werden.

