Galileo
Folge vom 10.10.2019: Kampf gegen Lebensmittelverschwendung
51 Min.Folge vom 10.10.2019Ab 12
Biotonnen, die sich nur mit einer speziellen Chipkarte öffnen lassen. Oder zwei unterschiedliche Preise im Supermarkt für dasselbe Produkt. Das sind nur zwei von vielen Lösungsansätzen für das Problem der Lebensmittelverschwendung. Ganz vorn dabei mit neuen Ideen sind unter anderem die Städte Tel Aviv und Seoul. "Galileo" zeigt clevere Lösungen weltweit, mit denen im Alltag nicht nur Lebensmittel, sondern auch bares Geld gespart werden kann.
