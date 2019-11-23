Der größte Truck Stop der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 23.11.2019: Der größte Truck Stop der Welt
50 Min.Folge vom 23.11.2019Ab 12
Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten befindet er sich: der größte Truck Stop der Welt. An dieser gigantischen Raststätte in den USA gibt es alles, was ein Vollblut-Trucker täglich braucht: einen Zahnarzt, einen Chiropraktiker und eine Hunde-Waschanlage für die flauschigen Begleiter. "Galileo" hat sich den Mega-Rasthof angesehen und herausgefunden, was er alles zu bieten hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen