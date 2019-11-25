Galileo
Folge vom 25.11.2019: X-Days Olivenbauer
50 Min.Folge vom 25.11.2019Ab 12
Beim Öl haben die Deutschen einen ganz klaren Favoriten: das Olivenöl. 30 Millionen Liter wurden davon allein im Jahr 2018 gekauft. Wie aufwendig ist es, das gesunde Öl zu produzieren? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat drei Tage auf einer traditionellen Olivenfarm auf Kreta gearbeitet.
