Galileo

X-Days Olivenbauer

ProSieben Folge vom 25.11.2019
X-Days Olivenbauer

X-Days OlivenbauerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 25.11.2019: X-Days Olivenbauer

50 Min. Ab 12

Beim Öl haben die Deutschen einen ganz klaren Favoriten: das Olivenöl. 30 Millionen Liter wurden davon allein im Jahr 2018 gekauft. Wie aufwendig ist es, das gesunde Öl zu produzieren? "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat drei Tage auf einer traditionellen Olivenfarm auf Kreta gearbeitet.

