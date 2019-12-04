Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 04.12.2019
50 Min.
Ab 12

Der Karamellschokoriegel Mars ist weltweit beliebt - und das seit Generationen! Erfunden hat ihn Familie Mars, die zu den reichsten weltweit gehört. Der Familienclan agiert geheimnisvoller als die CIA und der Hauptsitz wird oft als "Kreml" bezeichnet. Wer genau steckt hinter dem Food-Giganten und was machte den Mars-Riegel so erfolgreich? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat es herausgefunden.

