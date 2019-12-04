Galileo
Folge vom 04.12.2019: Konsumgigant Mars
50 Min.Folge vom 04.12.2019Ab 12
Der Karamellschokoriegel Mars ist weltweit beliebt - und das seit Generationen! Erfunden hat ihn Familie Mars, die zu den reichsten weltweit gehört. Der Familienclan agiert geheimnisvoller als die CIA und der Hauptsitz wird oft als "Kreml" bezeichnet. Wer genau steckt hinter dem Food-Giganten und was machte den Mars-Riegel so erfolgreich? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat es herausgefunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen