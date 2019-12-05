Generation Z Dating II Russland / MalaysiaJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 05.12.2019: Generation Z Dating II Russland / Malaysia
46 Min.Folge vom 05.12.2019Ab 12
Andere Länder, andere Date-Sitten: Haben Länder am anderen Ende der Welt andere Date-Gewohnheiten als die Deutschen? Wie daten junge Malaysier und Russen der Generation Z? "Galileo" begleitet die 19-jährige Moskauerin Nastja und die 23-jährige Nurul aus Malaysia bei ihren Verabredungen. Wie funktioniert Dating im religiös geprägten Malaysia? Wie laufen Treffen im konservativen Russland ab? "Galileo" weiß Bescheid.
