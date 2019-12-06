Galileo
Folge vom 06.12.2019: X-Days Nikolaushersteller
44 Min.Folge vom 06.12.2019Ab 12
Überall in den Supermärkten lachen sie die Menschen an: Schokonikoläuse. Was für die Kunden ein zartschmelzender Genuss ist, bedeutet für die Hersteller der Schokomänner harte Arbeit. Wie sieht der Alltag in einer Schokoladenfabrik aus? Ist der Job so süß wie die Nikoläuse schmecken? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler durfte zwei Tage bei der Produktion der Weihnachtssüßigkeit dabei sein.
