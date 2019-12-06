Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

X-Days Nikolaushersteller

ProSiebenFolge vom 06.12.2019
X-Days Nikolaushersteller

X-Days NikolausherstellerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.12.2019: X-Days Nikolaushersteller

44 Min.Folge vom 06.12.2019Ab 12

Überall in den Supermärkten lachen sie die Menschen an: Schokonikoläuse. Was für die Kunden ein zartschmelzender Genuss ist, bedeutet für die Hersteller der Schokomänner harte Arbeit. Wie sieht der Alltag in einer Schokoladenfabrik aus? Ist der Job so süß wie die Nikoläuse schmecken? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler durfte zwei Tage bei der Produktion der Weihnachtssüßigkeit dabei sein.

