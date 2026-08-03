Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter PacultJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 23: Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter Pacult
49 Min.Folge vom 03.08.2026
Die Sommerpause ist vorbei – und Gelb Rot ist zurück! Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison melden wir uns zurück. Zum Auftakt begrüßen wir mit Peter Pacult eine echte Trainerlegende des österreichischen Fußballs. Der Meistertrainer und langjährige Bundesliga-Coach analysiert gemeinsam mit uns den ersten Spieltag der neuen Saison und spricht über die größten Baustellen, Überraschungen und Titelkandidaten.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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