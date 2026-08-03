Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GELB-ROT Der Fußball-Talk

Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter Pacult

krone.tvStaffel 2026Folge 23vom 03.08.2026
Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter Pacult

Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter PacultJetzt kostenlos streamen

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 23: Bundesligaauftakt! Gelb Rot ist zurück - mit Peter Pacult

49 Min.Folge vom 03.08.2026

Die Sommerpause ist vorbei – und Gelb Rot ist zurück! Pünktlich zum Start der neuen Bundesliga-Saison melden wir uns zurück. Zum Auftakt begrüßen wir mit Peter Pacult eine echte Trainerlegende des österreichischen Fußballs. Der Meistertrainer und langjährige Bundesliga-Coach analysiert gemeinsam mit uns den ersten Spieltag der neuen Saison und spricht über die größten Baustellen, Überraschungen und Titelkandidaten.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

GELB-ROT Der Fußball-Talk
krone.tv
GELB-ROT Der Fußball-Talk

GELB-ROT Der Fußball-Talk

Alle 2 Staffeln und Folgen