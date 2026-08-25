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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Holen wir in Schottland Punkte für die 5. Jahreswertung? – mit Thomas Flögel

krone.tvStaffel 2026Folge 26vom 25.08.2026
Holen wir in Schottland Punkte für die 5. Jahreswertung? – mit Thomas Flögel

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 26: Holen wir in Schottland Punkte für die 5. Jahreswertung? – mit Thomas Flögel

49 Min.Folge vom 25.08.2026

Es dreht sich alles um die entscheidende Europacup-Phase und die Frage: Schafft Rapid den nächsten Schritt in Europa? Zu Gast ist Thomas Flögel, der fünf Jahre in Schottland gespielt hat und damit wie kaum ein anderer in der Runde Einblicke in den schottischen Fußball geben kann.

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