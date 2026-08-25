Holen wir in Schottland Punkte für die 5. Jahreswertung? – mit Thomas FlögelJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 26: Holen wir in Schottland Punkte für die 5. Jahreswertung? – mit Thomas Flögel
49 Min.Folge vom 25.08.2026
Es dreht sich alles um die entscheidende Europacup-Phase und die Frage: Schafft Rapid den nächsten Schritt in Europa? Zu Gast ist Thomas Flögel, der fünf Jahre in Schottland gespielt hat und damit wie kaum ein anderer in der Runde Einblicke in den schottischen Fußball geben kann.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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