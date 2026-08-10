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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Rapid, Austria & Nachwuchs! Was läuft falsch? – mit Franz Weber

krone.tvStaffel 2026Folge 24vom 10.08.2026
Rapid, Austria & Nachwuchs! Was läuft falsch? – mit Franz Weber

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 24: Rapid, Austria & Nachwuchs! Was läuft falsch? – mit Franz Weber

49 Min.Folge vom 10.08.2026

In Folge 70 von Gelb Rot – Unicope Fußball-Talk sind wir diesmal nicht im Studio, sondern zu Gast in der Football Factory Wien. Gemeinsam mit Franz Weber sprechen wir über die Ausbildung im österreichischen Fußball, die aktuelle Situation in der Bundesliga und die großen Herausforderungen, vor denen unsere Vereine stehen. Ein großes Thema der Folge ist die Nachwuchsausbildung in Österreich. Wie entwickeln wir junge Fußballer richtig? Braucht es im Nachwuchs mehr Dribblings, Torabschlüsse und individuelle Fähigkeiten? Und setzen wir im österreichischen Fußball vielleicht zu stark auf taktische Vorgaben und Pressing, anstatt Kreativität und technische Fähigkeiten zu fördern? Dabei geht es auch um die Nachwuchsreform im Wiener Fußballverband. Kleinere Spielfelder sollten dafür sorgen, dass junge Spieler mehr Ballkontakte bekommen. Die im Gespräch genannten Auswertungen zeigen deutliche Steigerungen bei Ballkontakten, Dribblings und Torabschlüssen.

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