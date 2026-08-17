Peter Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid.Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 25: Peter Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid.
49 Min.Folge vom 17.08.2026
Zu Gast ist Peter Stöger. Der ehemalige Austria- und Rapid-Trainer spricht offen über seine neue Rolle als TV-Experte, seine Zeit bei der Weltmeisterschaft und vor allem über die Hintergründe seiner Trennung von Rapid.
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Genre:Sport, Fußball, Talk
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Copyrights:© Season 2025-2026: krone.tv
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