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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Peter Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid.

krone.tvStaffel 2026Folge 25vom 17.08.2026
Peter Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid.

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GELB-ROT Der Fußball-Talk

Folge 25: Peter Stöger packt aus! So läuft’s wirklich bei Rapid.

49 Min.Folge vom 17.08.2026

Zu Gast ist Peter Stöger. Der ehemalige Austria- und Rapid-Trainer spricht offen über seine neue Rolle als TV-Experte, seine Zeit bei der Weltmeisterschaft und vor allem über die Hintergründe seiner Trennung von Rapid.

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