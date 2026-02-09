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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Elisabeth Gürtler wird "Botschafterin" der Hofreitschule

ORF2Staffel 1Folge 24vom 09.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Elisabeth Gürtler wird "Botschafterin" der Hofreitschule

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Folge 24: Hinter den Schlagzeilen: Elisabeth Gürtler wird "Botschafterin" der Hofreitschule

31 Min.Folge vom 09.02.2026

Die erfolgreiche Unternehmerin Elisabeth Gürtler kehrt sieben Jahre nach ihrem Abschied in neuer Rolle zur Spanische Hofreitschule zurück. Bei Patrick Budgen erzählt die ehemalige Sacher-Geschäftsführerin, wie sie Jahrzehnte lang mit der großen Verantwortung umgegangen ist, was sie für ihre Gesundheit tut und welche Erwartungen sie als langjährige Opernball-Organisatorin an den diesjährigen Ball der Bälle hat. Bildquelle: ORF

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