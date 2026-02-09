Hinter den Schlagzeilen: Elisabeth Gürtler wird "Botschafterin" der HofreitschuleJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 24: Hinter den Schlagzeilen: Elisabeth Gürtler wird "Botschafterin" der Hofreitschule
31 Min.Folge vom 09.02.2026
Die erfolgreiche Unternehmerin Elisabeth Gürtler kehrt sieben Jahre nach ihrem Abschied in neuer Rolle zur Spanische Hofreitschule zurück. Bei Patrick Budgen erzählt die ehemalige Sacher-Geschäftsführerin, wie sie Jahrzehnte lang mit der großen Verantwortung umgegangen ist, was sie für ihre Gesundheit tut und welche Erwartungen sie als langjährige Opernball-Organisatorin an den diesjährigen Ball der Bälle hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2