KLIMAHELDiNNEN
Folge 110: Tipps und Tricks für den Haushalt
5 Min.Folge vom 20.04.2023
Um nicht mehr von Energielieferanten abhängig zu sein und um das eigene Geldbörserl zu schonen müssen wir alle Energie sparen. Wie wir vor allem im Haushalt kleinere und auch größere Einsparungen machen können, zeigt euch dieser kleine Hack-Beitrag.
