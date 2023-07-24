Der CO₂-Verbrauch von Kaffee im FaktencheckJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 205: Der CO₂-Verbrauch von Kaffee im Faktencheck
5 Min.Folge vom 24.07.2023
Was die Nachhaltigkeit angeht, ist Kaffee sicher kein Vorbild. Weite Lieferwege, extensiver Anbau und viel Verpackungsmüll sorgen für einen hohen CO2-Fußabdruck des Lieblingsgetränks der Österreicher*innen. Auch in einigen Studien wird dieses Problem thematisiert. Aber wie objektiv wird bei diesen Studien gearbeitet? Das KLIMAHELDiNNEN-Team schaut sich genauer an, worauf es hier besonders ankommt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen