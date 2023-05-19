Wie aus David Lara wurdeJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 139: Wie aus David Lara wurde
Folge vom 19.05.2023
Lara hieß früher David. Sie hadert lange mit der ihr zugeschriebenen Männerrolle, aber als Ehemann und Vater unterdrückt sie diese Gedanken. Bis irgendwann der Zeitpunkt erreicht ist, wo es nicht mehr weiter geht. Uns erzählt sie wie aus David Lara wird und was der Neustart für die Familie bedeutet.
