Lärmschutzwände aus nachhaltigen Rohstoffen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 142: Lärmschutzwände aus nachhaltigen Rohstoffen
5 Min.Folge vom 22.05.2023
Lärmschutzwände sind zwar wohltuend für unsere Ohren, nicht aber für unsere Umwelt. Deshalb hat ein österreichisches Unternehmen hat eine nachhaltige Lösung für Schallschutz entwickelt, das sowohl uns als unserer Umwelt helfen soll.
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Umwelt
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
