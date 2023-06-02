Warum ein Fotografen-Pärchen Sternenkinder ablichtetJetzt kostenlos streamen
Folge 153: Warum ein Fotografen-Pärchen Sternenkinder ablichtet
5 Min.Folge vom 02.06.2023
Die wohl schlimmste Vorstellung für werdende Eltern: Das Kind zu verlieren. Das Ehepaar Juriatti weiß wie sich das anfühlt und setzt sich deshalb dafür ein, dass Betroffene eine Erinnerung an ihr Sternenkind haben und dass die Tabuisierung dieses Themas beendet wird.
