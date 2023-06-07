Wie aus Holz Kleidung gemacht wirdJetzt kostenlos streamen
Folge 158: Wie aus Holz Kleidung gemacht wird
5 Min.Folge vom 07.06.2023
Die Textilindustrie muss nachhaltiger werden, denn aktuell ist sie der zweitgrößte Umweltverschmutzer weltweit. Ein Österreichisches Unternehmen will dazu seinen Teil beitragen und produziert Fasern, die aus Holz bestehen.
