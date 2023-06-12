Selbstgemachter Essigreiniger im TestJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 163: Selbstgemachter Essigreiniger im Test
5 Min.Folge vom 12.06.2023
Statt Reinigungsmittel in der Drogerie zu kaufen, können diese auch mit wenigen Zutaten zuhause hergestellt werden. Das soll nachhaltiger sein. Aber wie umweltschonend ist ein selbstgemachter Essigreiniger wirklich? Ein Chemiker beantwortet die wichtigsten Fragen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen