Ein Leben mit KinderlähmungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 174: Ein Leben mit Kinderlähmung
5 Min.Folge vom 23.06.2023
Die Kinderlähmung ist eine quasi ausgerottete Krankheit - der Impfung sei dank. Im letzten Jahr fallen allerdings immer wieder regionale Ausbrüche des Polio-Virus auf. Wir treffen Herbert Winter, der als Kind vor der Impfung an Polio gelitten hat. Die Spätfolgen der Krankheit erschweren sein Leben bis heute.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen