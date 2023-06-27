Tipps für mehr Grün im grauen BetondschungelJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 178: Tipps für mehr Grün im grauen Betondschungel
5 Min.Folge vom 27.06.2023
Fensterbank, Balkon, Innenhof, Gemeinschaftsgarten oder Baumscheibe - es gibt viele Möglichkeiten das graue Stadtbild ein wenig grüner zu gestalten. Wir haben uns angesehen, was die Grätzlbegrünung bringt und worauf man dabei achten sollte.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen