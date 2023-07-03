Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 184vom 03.07.2023
5 Min.Folge vom 03.07.2023

Die Klimamaßnahmen der Regierung unterliegen keinerlei Kontrolle, was deren Wirksamkeit betrifft. Eine Gruppe an Wissenschaftler*innen will das ändern. Ein Klimarechnungshof soll die Umwelt- und Klimapolitik der Regierung in Zukunft kontrollieren und kritisieren, um wirklich sinnvolle Maßnahmen gegen die Klimakrise zu schaffen.

