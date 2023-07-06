Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Der größte CO2 Speicher der Welt

PULS 4Staffel 3Folge 187vom 06.07.2023
Folge vom 06.07.2023

Moore speichern mehr CO2 als alle Wälder dieser Welt zusammen - jedoch bedecken sie nur noch drei Prozent der weltweiten Landfläche. Daher ist es umso wichtiger, sie zu schützen. Wir haben einen ehemaligen Biologie-Lehrer getroffen, der Ende der 1980er Jahre genau das getan hat und mit seinen Klassen das Gerlhammer Moor gerettet hat.

