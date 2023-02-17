KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietetJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 48: KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietet
5 Min.Folge vom 17.02.2023
Bürokratie, Sprachbarrieren und Vorurteile - der Weg in die Erwerbstätigkeit ist für migrierte Frauen oft schwer. Deshalb hat es sich ein Verein in Wien zur Aufgabe gemacht, diesen Frauen bei der Integration zu helfen. Der erste Schritt: die Erwerbstätigkeit in einer kleinen Nähwerkstatt. Wir waren zu Besuch, um mehr über das Projekt zu erfahren.
