Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietet

PULS 4Staffel 3Folge 48vom 17.02.2023
KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietet

KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietetJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 48: KLIMAHELDiNNEN: Wie eine Nähwerkstatt Migrantinnen Zukunftsperspektiven bietet

5 Min.Folge vom 17.02.2023

Bürokratie, Sprachbarrieren und Vorurteile - der Weg in die Erwerbstätigkeit ist für migrierte Frauen oft schwer. Deshalb hat es sich ein Verein in Wien zur Aufgabe gemacht, diesen Frauen bei der Integration zu helfen. Der erste Schritt: die Erwerbstätigkeit in einer kleinen Nähwerkstatt. Wir waren zu Besuch, um mehr über das Projekt zu erfahren.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen