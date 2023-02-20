Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 51vom 20.02.2023
5 Min.Folge vom 20.02.2023

CO2 ist für die meisten Industrien ein lästiges und klimafeindliches Abfallprodukt. Nicht aber für ein Startup aus Wien, das mithilfe von urzeitlichen Mikroorganismen und CO2 aus der Industrie Aminosäuren für die Nahrungsmittelproduktion herstellt. Wir haben uns angeschaut, wie die fleißigen Mikroorganismen arbeiten.

