Nahrungsmittelproduktion aus CO2Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 51: Nahrungsmittelproduktion aus CO2
5 Min.Folge vom 20.02.2023
CO2 ist für die meisten Industrien ein lästiges und klimafeindliches Abfallprodukt. Nicht aber für ein Startup aus Wien, das mithilfe von urzeitlichen Mikroorganismen und CO2 aus der Industrie Aminosäuren für die Nahrungsmittelproduktion herstellt. Wir haben uns angeschaut, wie die fleißigen Mikroorganismen arbeiten.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
