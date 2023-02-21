KLIMAHELDiNNEN
Folge 52: Kipppunkte des Klimas
5 Min.Folge vom 21.02.2023
Das Kippen verschiedener Klimasysteme zieht verheerende Folgen mit sich. Bereits über 200 Studien befassen sich mit den unterschiedlichen Auswirkungen dieser Kipppunkte. Das Erreichen des Pariser-Klimaziels ist deshalb essentiell. Welche Folgen das irreversible Eintreten mancher Kipppunkte hätte, haben wir uns angesehen.
