PULS 4Staffel 3Folge 62vom 03.03.2023
Folge 62: Diabeteshunde im Einsatz

5 Min.Folge vom 03.03.2023

Assistenzhunde können das Leben von Menschen mit Einschränkungen um einiges verbessern. Der Blutzuckerabfall bei Diabeteskranken ist eine Sache, die gelernte Hunde erschnüffeln können und in Folge Alarm schlagen. Wir waren zu Besuch der Hündin Kira, die uns gezeigt hat, wie sie ihr Frauchen Karin tagtäglich unterstützt.

