KLIMAHELDiNNEN
Folge 76: Power durch Tiertherapie
5 Min.Folge vom 17.03.2023
Nachdem Bettina nach einem Unfall aus dem Wachkoma erwacht, hilft so manche Therapieform kaum weiter. Per Zufall stößt die Wienerin auf Therapie mit Pferden, die ihr neue Lebensfreude und Energie gibt. Wir haben uns angeschaut, was für ein Potential die Vierbeiner in der Therapie haben.
