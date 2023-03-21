Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Klimawandel historisch betrachtet

PULS 4Staffel 3Folge 80vom 21.03.2023
Klimawandel historisch betrachtet

Klimawandel historisch betrachtetJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 80: Klimawandel historisch betrachtet

5 Min.Folge vom 21.03.2023

Vor 400 Jahren spielte das Wetter in Europa verrückt. Schon damals sahen sich die Menschen einer dramatischen Temperaturschwankung gegenübergestellt. Veränderte Sonnenaktivität Bewirkte einen Temperaturabfall um 2 Grad und somit eine "Kleine Eiszeit". Philipp Blom weiß, was wir historisch betrachtet daraus lernen können.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen