Klimawandel historisch betrachtetJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 80: Klimawandel historisch betrachtet
5 Min.Folge vom 21.03.2023
Vor 400 Jahren spielte das Wetter in Europa verrückt. Schon damals sahen sich die Menschen einer dramatischen Temperaturschwankung gegenübergestellt. Veränderte Sonnenaktivität Bewirkte einen Temperaturabfall um 2 Grad und somit eine "Kleine Eiszeit". Philipp Blom weiß, was wir historisch betrachtet daraus lernen können.
Genre:Nachrichtenmagazin, Umwelt
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
