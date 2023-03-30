Umweltfreundliche Putzmittel selbst herstellenJetzt kostenlos streamen
Folge 89: Umweltfreundliche Putzmittel selbst herstellen
5 Min.Folge vom 30.03.2023
Viele herkömmliche Putzmittel sind nicht besonders wohltuend für die Umwelt. Oft enthalten diese Mikroplastik und Polymere, die unsere Abwässer stark belasten. Mit unseren drei Tipps sind nachhaltige Alternativen im Nu hergestellt.
