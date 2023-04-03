Wie nachhaltig ist Bio?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 93: Wie nachhaltig ist Bio?
5 Min.Folge vom 03.04.2023
Um unsere Lebensmittelproduktion in Zeiten der Klimakrise sicherzustellen, ist eine massive Umstellung unserer Landwirtschaft notwendig. Aktuell zerstören wir mit nämlich mit Monokulturen, Mineraldünger, Pestiziden und Herbiziden unsere Umwelt. Deshalb setzt der Bio Landbau auf wechselnde Fruchtfolgen, Artenvielfalt und Humusbildung. Doch das bringt weniger Ertrag als im konventionellen Landbau. Deshalb gehen wir heute der Frage nach: wie nachhaltig ist Bio?
