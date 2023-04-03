Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie nachhaltig ist Bio?

PULS 4Staffel 3Folge 93vom 03.04.2023
Wie nachhaltig ist Bio?

Wie nachhaltig ist Bio?Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 93: Wie nachhaltig ist Bio?

5 Min.Folge vom 03.04.2023

Um unsere Lebensmittelproduktion in Zeiten der Klimakrise sicherzustellen, ist eine massive Umstellung unserer Landwirtschaft notwendig. Aktuell zerstören wir mit nämlich mit Monokulturen, Mineraldünger, Pestiziden und Herbiziden unsere Umwelt. Deshalb setzt der Bio Landbau auf wechselnde Fruchtfolgen, Artenvielfalt und Humusbildung. Doch das bringt weniger Ertrag als im konventionellen Landbau. Deshalb gehen wir heute der Frage nach: wie nachhaltig ist Bio?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen