Earth Overshoot Day in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 95: Earth Overshoot Day in Österreich
5 Min.Folge vom 05.04.2023
Wenn alle Menschen dieser Welt so leben würden wie wir in Österreich, wären die Ressourcen, die unsere Erde innerhalb eines Jahres bereitstellen kann, schon am sechsten April aufgebraucht. Deshalb machen Umweltorganisationen jährlich darauf aufmerksam, sparsamer mit unseren Ressourcen umzugehen.
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Genre:Wissenschaft
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