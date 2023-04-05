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Earth Overshoot Day in Österreich

PULS 4Staffel 3Folge 95vom 05.04.2023
Earth Overshoot Day in Österreich

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Folge 95: Earth Overshoot Day in Österreich

5 Min.Folge vom 05.04.2023

Wenn alle Menschen dieser Welt so leben würden wie wir in Österreich, wären die Ressourcen, die unsere Erde innerhalb eines Jahres bereitstellen kann, schon am sechsten April aufgebraucht. Deshalb machen Umweltorganisationen jährlich darauf aufmerksam, sparsamer mit unseren Ressourcen umzugehen.

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