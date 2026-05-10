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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Kein Recht, Mutter zu sein?

ORF2Staffel 1Folge 20vom 10.05.2026
kreuz & quer reportage: Kein Recht, Mutter zu sein?

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Folge 20: kreuz & quer reportage: Kein Recht, Mutter zu sein?

25 Min.Folge vom 10.05.2026

Wer bestimmt, was eine "gute Mutter" ist? Die Doku geht einer erschütternden Realität nach: In mehreren EU-Ländern können Frauen mit Behinderung weiterhin ohne ihre Zustimmung sterilisiert werden. Die Autistin Sara Rocha kämpft gegen diese Praxis, vernetzt Betroffene in Europa und zeigt, wie Elternschaft mit Behinderung gelingen kann – wenn Unterstützung statt Ausgrenzung im Mittelpunkt steht. Bildquelle: ORF/Alpha Container GmbH

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