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kreuz & quer reportage

kreuz & quer reportage: Eine Runde Freundschaft - Gemeinsam älter werden

ORF2Staffel 1Folge 21vom 16.05.2026
kreuz & quer reportage: Eine Runde Freundschaft - Gemeinsam älter werden

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Folge 21: kreuz & quer reportage: Eine Runde Freundschaft - Gemeinsam älter werden

25 Min.Folge vom 16.05.2026

Österreich, wie ganz Europa, steht vor einer demografischen Wende. Die Bevölkerung altert rasant. Einsamkeit gilt als eine der größten Herausforderungen, erhöht sie doch das Risiko für Demenz, Depression und frühen Pflegebedarf. "Kreuz & quer" besuchte eine WG mitten in der Seestadt Aspern, die versucht, einen anderen Weg des Zusammenlebens im Alter zu ermöglichen. Die Doku begleitet ihre Bewohnerinnen und Bewohner im Alltag und fragt: Kann gemeinschaftliches Wohnen eine Antwort darauf sein, wie wir als Gesellschaft mit dem Älterwerden umgehen und welche Herausforderungen bringen solche Projekte mit sich? Bildquelle: Red Monster Film/ORF

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